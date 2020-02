NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 131 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Gasehersteller auch im zweiten Halbjahr eine starke Margenentwicklung gezeigt habe, steige sein Vertrauen in die diesbezügliche Prognose für das Jahr 2020, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das 2019er Ergebnis unterstreiche seine Wachstumsthese in einem schwierigen Marktumfeld./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.