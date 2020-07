NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 153 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten die Robustheit des Gasekonzerns unterstrichen und sorgten für Zuversicht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nachfragetrend dürfte im zweiten Quartal das Tief gesehen haben./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 23:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / / UTC



