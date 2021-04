NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 168 auf 169 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Wintersturm (Deep Freeze) in den USA habe im ersten Quartal etwas auf den Erlösen des Gasekonzerns in der Region gelastet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verschiebe sich die Übernahme von Sasol etwas. Insgesamt seien die Geschäftstrends laut dem Unternehmen aber die gleich gewesen wie im Schlussquartal 2020. Der Experte passte seine Schätzungen auch an die Entwicklung der Wechselkurse an./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 23:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.