ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air Liquide von 170 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jean-Baptiste Rolland übernimmt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun die Bewertung der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers. Er verwies auf einen gestiegenen Anteil an den weltweiten Wasserstoff-Pipelines von 43 Prozent weltweit und 85 Prozent in der EU sowie ein zwei- bis dreimal größeres Patentportfolio. Dies verschaffe dem Unternehmen einen Vorteil auf dem schnell wachsenden Markt für kohlenstoffarme Technologien, der seines Erachtens immer noch unterschätzt werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 03:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.