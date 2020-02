ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die jüngsten Aussagen von Vorstandschef Guillaume Faury zu 2020 und zum Auftragsbestand der A320neo-Familie stimmten zuversichtlich, jedenfalls solange das Coronavirus in Schach gehalten werden könne, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag



