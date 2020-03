NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 120 auf 80 Euro gesenkt. Die Regierungen könnten in den kommenden drei Jahren 500 bis 600 Flugzeuge von Airbus kaufen, um den Konzern zu stützen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts der Corona-Krise mit ihren besonders schwerfen Verwerfungen im Luftfahrtsektor. Der Schritt wäre eine Art umgekehrte Verschrottungsprämie. Zudem seien neue Flugzeuge keine schlechte Anlage. Die in diesem Jahr sinkenden Flugzeugauslieferungen auf etwa 600 Stück dürfte Airbus gut aushalten können, glaubt der Experte./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 20:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.