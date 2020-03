ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach den gestrichenen Jahreszielen für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Trotz der massiven Einbußen im Zuge der Corona-Krise bestehe derzeit noch kein Bedarf an direkten staatlichen Hilfen für den Luftfahrtkonzern, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Denn Airbus habe sich über einen Kredit rund 30 Milliarden Euro an zusätzlicher Liquidität besorgt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



