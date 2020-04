NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dass der Flugzeugbauer seine Produktion wegen der Corona-Krise in einigen Werken zeitweise aussetzt, sei keine gute Nachricht, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sei dies ein weniger schlimmes Szenario als seine noch pessimistischere Prognose vor rund drei Wochen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 02:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 02:42 / ET



