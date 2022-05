NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen an das bereinigte operative Ergebnis im ersten Quartal klar übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien unverändert, Signale deuteten aber wegen der aktuellen Situation in Russland und China auf einen schwierigeren Weg hin./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 17:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 17:18 / ET



