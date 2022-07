NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Jahresprognose für die Auslieferung von 155 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Flugzeugbauers bis 2024. Derweil bleibe das Aufwärtspotenzial für die Papiere erheblich. Airbus könne die Rendite auf den Barmittelfluss erhöhen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 17:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 17:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.