NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Airbus nach stark rückläufigen Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Chris Hallam geht für das Gesamtjahr laut einer am Freitag vorliegenden Studie von 509 ausgelieferten Flugzeugen aus, was einem Rückgang beim operativen Gewinn (Ebit) um 70 Prozent und einen negativen Barmittelfluss von 15,2 Milliarden Euro bedeuten würde. Er sieht aber starkes Potenzial für einen besseren Ausblick für den Flugzeugbauer, da der Markt im Jahr 2022 sich erholen dürfte./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.