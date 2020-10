NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Airbus nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit dem operativen Gewinn (Ebit) und den Barmitteln liege der Flugzeugbauer über den Erwartungen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Hierin spiegele sich eine bessere Kontrolle der Kosten wider sowie ein besserer Einsatz des Betriebskapitals. Mit der Ankündigung, beim Free Cashflow im Schlussquartal wenigstens den "Breakeven" zu schaffen, liege das Unternehmen nun um 600 Millionen Euro über der vorherigen Prognose./bek/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.