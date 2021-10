NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Airbus bei einem Kursziel von 151 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Auslieferung von 40 Flugzeugen im September bleibe hinter den in der Vergangenheit üblichen Zahlen für diesen Monat zurück, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flugzeugbauer sei mit 424 Maschinen seit Jahresbeginn aber immer noch auf einem guten Weg, die für 2021 angestrebte Zahl von 600 Auslieferungen zu erreichen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021





