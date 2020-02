FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus vor Zahlen von 127 auf 143 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er rechne für den Flugzeughersteller mit einem Quartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen und hoffe auf Details über die milliardenschwere Strafzahlung zur Beilegung diverser Rechtsstreits, , schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick 2020 werde jedoch unter anderem durch Profitabilitätseinbußen im Bereich Defence & Space belastet. Wegen des inzwischen als weniger gravierend eingeschätzten Handelskonflikts zwischen den USA und China habe er jedoch den Risikoaufschlag für die Aktie verringert. Zugleich verschob der Analyst sein Bewertungsmodell um ein Jahr nach vorn./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 13:51 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.