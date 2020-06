FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Airbus nach einem Update des Branchenverbands IATA zur Lage im globalen Luftverkehr von 61 auf 79 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. IATA rechne anders als er auch 2021 noch mit einer verhaltenen Entwicklung der Flugzeugauslieferungen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In seinem Modell senkte er die Gewinnschätzungen bis 2021, erhöhte aber jene für das Jahr danach. Außerdem reduzierte er seine Erwartungen an die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 09:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 10:15 / MESZ



