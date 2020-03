HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach der gekappten Prognose von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 156 Euro um weit mehr als die Hälfte auf 65 Euro gesenkt. Analyst Andrew Gollan kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen der Coronavirus-Pandemie seine Gewinnerwartungen an den Flugzeugbauer bis zum Jahr 2022 deutlich./tav/ajx



