NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Produktionszahlen des Flugzeugbauers könnten im ersten Quartal niedriger gelegen haben als bislang erwartet, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lagerbestände könnten im Wert von einer Milliarde Euro gestiegen sein. Die hohe Profitabilität aus dem dritten und dem vierten Quartal lasse sich möglicherweise nicht aufrecht erhalten./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 02:45 / ET



