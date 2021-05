HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts der Corona-Pandemie sei der Flugzeugbauer gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das Erreichen des Vorkrisenniveaus noch einige Jahre dauern werde, dürfte Airbus an einer beginnenden Markterholung durch die starke Position im Bereich der Kurz-und Mittelstreckenjets recht früh partizipieren. Mit krisenbedingten Auftragsstornierungen sei aber weiterhin zu rechnen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 12:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 12:34 / MESZ





