NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 68 Euro gesenkt. Angesichts der Corona-Krise hält Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen Einbruch des weltweiten Flugverkehrs im Jahr 2020 um 20 bis 30 Prozent für möglich. Die Branche werde voraussichtlich mehrere Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Zwar gehe es dem Flugzeugbauer Airbus besser als dem Konkurrenten Boeing, doch dürften die Auslieferungen des Konzerns und der Free Cash Flow in den kommenden Jahren deutlich unter den aktuellen Marktschätzungen liegen. Der Experte schloss zudem die Streichung der Dividende für 2019 grundsätzlich nicht aus./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.