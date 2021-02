ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 105 auf 101 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im Schlussquartal 2020 stark abgeschnitten, aber einen vorsichtigen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien seine Annahmen für den A350 und den A220 nun weniger optimistisch als bisher. Daher senkte Brochet seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) deutlich. Die weltweite Flugzeugnachfrage sollte sich allerdings nicht abschwächen und Airbus sei im Vergleich zur Konkurrenz in einer besseren finanziellen und strategischen Position./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 19:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.