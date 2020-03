NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus angesichts der möglicherweise "schlimmsten Airline-Krise aller Zeiten" von 156 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kürzte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für die Unternehmen in dem Sektor. 2020 stelle die Flugzeugbauer vor große Herausforderungen. Perry kürzte auch die Prognosen für die Ausliegerungen. Die weitere Stilllegung der 737 Max von Boeing sei für Airbus eine große Hilfe, denn dadurch sinke das Angebot deutlich. Für Boeing bedeute die Stilllegung, dass der Konzern einen Großteil des Nachfragerückgangs nach neuen Flugzeugen während der Krise werde absorbieren können./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 04:48 / GMT





