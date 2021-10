NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal des Flugzeugbauers dürften wohl recht ereignislos ausfallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies dabei auf die aktuellen Auslieferungszahlen für September. Insgesamt sei aber das Glas mehr als halbvoll, wenn es um die Erholung des zivilen Luftfahrtgeschäfts gehe. Und auch wenn die Details des zweiten Halbjahres 2021 wichtig seien, so spiele der Ausblick auf die kommenden Jahr dennoch eine deutlich größere Rolle./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 14:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 14:37 / BST



