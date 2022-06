NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst David Perry rechnet in den kommenden drei bis vier Jahren mit einem operativen Rekordgewinn (Ebita) und rekordhohen Barmitteln (Free Cash Flow) des Flugzeugbauers. Der Konzern werde sich dann in einem optimalen Umfeld befinden mit hohen produzierten Volumina, einem festen US-Dollar und ohne größere neue Entwicklungsprogramme, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2022 / 19:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.