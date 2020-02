HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 11,50 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann begründete die Abstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem starken Kursanstieg der Aktie im bisherigen Jahresverlauf. Das unveränderte Kursziel sei nun erreicht worden und auf dem höheren Kursniveau seien die Chancen und Risiken nun ausgewogener geworden./tih/zb



