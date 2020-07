HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Auftragszahlen von 8 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Anlagen für die Chip- und LED-Fertigung sei auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Mit Blick auf die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurde die Expertin aber vorsichtiger./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



