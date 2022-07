NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit dem um gut ein Viertel gesunkenen bereinigen operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung verfehlt, wogegen der Umsatz darüber liege, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen ein Sparprogramm angekündigt. Genug Gründe für eine positivere Sicht des Marktes auf die Aktie nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung lieferten die Zahlen aber nicht./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebende rUmsatz darüber liege





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.