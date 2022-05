NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der indische Wettbewerber Grasim Industries habe eine Verdoppelung der Investitionen bei Farben und Lacken auf dem indischen Markt angekündigt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indien mache derzeit rund vier Prozent der Umsätze von Akzo aus. Damit drohe von 2024 an erhöhter Wettbewerb auf dem indischen Markt, der wegen der starken Fragmentierung aber noch Potenzial biete./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 09:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 09:07 / BST



