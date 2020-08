LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe in den beiden vergangenen Quartalen die Konsenserwartungen trotz der historischen Geschäftsrückgänge bei Beschichtungen und Lacken deutlich übertroffen, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate zeigten, dass das Unternehmen schnell genug die variablen Kosten senken könne, um eine niedrigere Nachfrage zu kontern. Dennoch habe die Aktie bei langfristig orientierten Anlegern wenig Aufmerksamkeit gefunden. Das neue Kursziel begründete Stewart mit der niedrigeren Nettoverschuldung./gl/bek



