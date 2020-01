ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Allianz-Aktie vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte die Solvabilitätsquote im Vergleich zum dritten Quartal 2019 gesteigert haben, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kapitalsteigerungen aus eigener Kraft sowie günstige Marktbedingungen dürften dazu beigetragen haben./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 13:00 / GMT

