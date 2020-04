ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die versicherten Verluste im Industriesegment durch die Corona-Krise könnten die europäischen Assekuranzen und Rückversicherer bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Davon könnten bis zu 15 Milliarden Dollar auf Geschäftsunterbrechungen entfallen, wobei die Unsicherheitsquote noch sehr hoch sei./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 00:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



