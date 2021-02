HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Der Versicherer dürfte sein ursprüngliches Ziel aus dem Strategieplan 2018, das operative Ergebnis bis 2021 um 4 Prozent zu steigern, erreichen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die Allianz in Kürze ein Kaufgebot für Aviva Polen und auch Aviva Italien abgeben wird, was einer Gesamtinvestition von rund 2,5 Milliarden Euro entsprechen dürfte./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.