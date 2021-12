HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Im jüngsten Stresstest der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa), der noch länger niedrige Zinsen sowie ökonomische Auswirkungen einer anhaltenden Corona-Pandemie kombiniert habe, hätten sich die europäischen Versicherern solide präsentiert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie dürften auch in einem solchen Szenario weiter hohe Barmittel erwirtschaften, wobei allerdings kurzfristig weniger eigene Aktien zurückgekauft und die Dividenden weniger gesteigert, in Einzelfällen sogar gekürzt werden könnten. Unter den Versicherern, die an dem Test teilgenommen hatten, zählt Huttner Allianz und Munich Re zu seinen Favoriten./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.