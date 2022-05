NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Ankündigung weiterer Rückstellungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro für die Entschädigung der Investoren bestimmter Hedgefonds und die Einigung mit den US-amerikanischen Aufsichtsbehörden erfolge früher als erwartet, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dies sei der greifbarste Vorteil für den Versicherer. Zudem falle der Betrag niedriger aus als befürchtet./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 03:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 03:34 / ET



