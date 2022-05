NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 260 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bären am Markt argumentierten mit den von der Vermögenstochter Pimco verwalteten Mitteln und die Bullen mit einer Lösung im Zusammenhang mit der Entschädigung von Investoren der Structured Alpha Fonds der Allianz Global Investors, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sah sich derweil durch das Versicherungsgeschäft der Allianz in seiner positiven Haltung bestätigt./bek/tav



