LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz SE auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Eine besser als erwartete Gewinnentwicklung sei wohl vollständig von niedrigeren als erwarteten Auswirkungen der Corona-Krise getrieben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Versicherer bleibe ein relativ sicherer Sektorvertreter, obwohl das Ergebnis insgesamt weder den Bullen noch den Bären in die Karten spiele./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 06:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.