LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE von 204 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rät in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Versicherern, auf einen Mix aus Value und Qualität zu setzen. Ihre Favoriten sind Lancashire und Swiss Re unter den Rückversicherern sowie Axa und Zurich unter den Erstversicherern. Die Bewertungsbasis für ihre Kursziele schob die Expertin um ein halbes Jahr nach vorne und passte die Kursziele zudem an aktuelle Marktbewegungen an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.