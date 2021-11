HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Allianz SE nach Quartalszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer habe mit starken Resultaten den hohen Belastungen aus Naturkatastrophen getrotzt, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Aktuell einziger Wermutstropfen bleibt die Ungewissheit bezüglich Dauer und Ausgang der Verfahren in den USA um die Structured Alpha Fonds, die sich bremsend auf die Aktienkursentwicklung auswirkt."/gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 12:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 12:24 / MEZ





