HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Vorschläge der Europäischen Kommission für eine überarbeitete europäische Branchenrichtlinie ("Solvabilität II") bewegten sich im Rahmen des ursprünglichen Entwurfs der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die geplanten Regelungen seien gut für Rückversicherer aber schlecht für Lebensversicherer wie die Allianz./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



