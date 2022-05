NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie Bezug zum Vergleich, den die zum Versicherer zählende Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI) nach Klagen von Investoren wegen hoher Verluste nun mit US-Behörden geschlossen hat. Mit diesem Thema sei seit August 2021 ein deutlicher Aktienüberhang verbunden gewesen, dessen Beseitigung trotz hoher Kosten von Investoren positiv betrachtet werden sollte. Sie könnten sich nun wieder auf den eigentlichen Anlagehintergrund konzentrieren./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 16:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 16:50 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.