ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Allianz SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Iain Pearce nahm laut einer am Freitag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktie des deutschen Versicherers auf. Die Allianz dürfte ihr Ziel einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von mindestens 5 Prozent deutlich übertreffen. Dies werde unterstützt durch Aktienrückkäufe und Übernahmen, einschließlich der jüngsten Akquisitionen im britischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt./ck/mis



