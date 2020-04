NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der operative Gewinn des Versicherungskonzerns dürfte wegen der Corona-Krise rund 18 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der gestiegenen Anlagerisiken zeichne sich die Allianz aber immer noch durch eine starke Bilanz und eine gute Solvabilitätsquote aus./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 18:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:15 / BST



