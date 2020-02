NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 US-Dollar belassen. Der Internetkonzern habe zwar die Umsatzerwartungen verfehlt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien Nutzerzahlen für die Videoplattform Youtube offengelegt worden. Die Werbeerlöse von Youtube seien stark gewachsen./mis/zb



