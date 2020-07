NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Alphabet A-Aktie vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1775 US-Dollar belassen. Der digitale Werbemarkt habe sich von Monat zu Monat verbessert, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Die Erholung dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte und 2021 fortsetzen, wobei Alphabet von seiner guten Positionierung profitiere./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 22:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.