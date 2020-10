NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Alphabet A-Aktie vor den am 29. Oktober erwarteten Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1990 US-Dollar belassen. Ihre Überprüfungen hätten im dritten Quartal eine Verbesserung im digitalen Werbemarkt von Monat zu Monat ergeben, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Google-Mutter Alphabet sei eines der am besten positionierten Unternehmen in diesem Bereich. Das Umsatzwachstum digitaler Werbeeinnahmen dürfte sich gegen Ende 2020 und 2021 deutlich beschleunigen, wenn sich die Wirtschaft von den virusbedingten Herausforderungen erhole./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





