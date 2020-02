NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1460 US-Dollar belassen. Basierend auf seinen Werbe- und Cloud-Checks bleibe er positiv gestimmt für die Aktie, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gegenwind, der das Wachstum von Facebook zuletzt etwas gedämpft haben könnte, dürfte Alphabet weniger beeinträchtigt haben./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 01:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.