FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 54,00 auf 42,50 Euro gesenkt. Unter den europäischen Investitionsgüter-Unternehmen hielten sie in der Coronavirus-Krise Ausschau nach Unternehmen mit robuster Geschäftsentwicklung, robusten Cashflows und Bilanzen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Alstom, Siemens Healthineers und Gea sind vor diesem Hintergrund ihre Favoriten./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / /





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.