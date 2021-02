ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Übernahme der Bombardier-Zugsparte habe er diesen Bereich nun voll in seinem Bewertungsmodell für den Industriekonzern berücksichtigt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2020/21 bis 2022/23 daher deutlich an. Das niedrigere Kursziel resultiere zugleich aus dem Durchschnitt der Kursziele zweier unterschiedlicher Bewertungsansätze./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 00:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.