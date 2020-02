NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Diese hielten eine Übernahme des Zuggeschäfts der kanadischen Bombardier für sinnvoll, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Solch eine Gelegenheit sei einmalig und auch der Zeitpunkt sei der richtige. Überrascht seien Aktionäre jedoch vom Umfang der Kapitalerhöhung, die sich negativ auf die zukünftige Erwirtschaftung von Free Cashflow auswirke./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 05:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.