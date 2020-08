ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Alstom von 37 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Branche sei die Aktie des Zugherstellers der des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse vorzuziehen, schrieb Analyst Patrick Laager, der die Berichterstattung an seine Kollegin Iris Zheng übergibt, in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Alstom sprächen der starke Auftragsbestand sowie der Weg in Richtung mittelfristig höherer Margen. Ein positiveres Anlagevotum erfordere aber klare Belege für einen höheren Barmittelzufluss, der sich bereits in den Konsensschätzungen widerspiegele./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 03:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





