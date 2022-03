NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom vor den am 11. Mai erwarteten Jahreszahlen von 38,00 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er kalkuliere angesichts der Fortschritte in den Gesprächen mit den Gewerkschaften in Deutschland und der Schweiz nun mit höheren Restrukturierungs- und Integrationskosten in der zweiten Geschäftsjahreshälfte, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 18:38 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.